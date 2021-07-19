Теория о преувеличении властью угрозы COVID-19

Причины на то – якобы политические. В общем, так считает 21% американцев. Еще почти 19% убеждены, что эта версия "вероятнее всего, правдива". Противоположной точки зрения придерживаются 35% опрошенных.

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Более того, лишь каждый пятый житель США доверяет Центру контроля за заболеваниями. А 90% тех, кто отказывается от вакцинации, больше боятся возможных побочных эффектов от вакцины, чем боятся самого COVID-19.

"Чипизация населения"

Еще 20% верят в теорию о том, что с помощью вакцин правительство США "вживляет микрочипы" населению. Против этой версии высказались 65% респондентов.

  • При этом 8% опрошенных сами болели;
  • у 32% заразились члены семьи;
  • а у 29% – близкие друзья;
  • кроме того, родственники 12% респондентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Что известно об опросе

  • Эти все данные вытекают из опроса, проведенного британской аналитической компанией YouGov.
  • Опрос проводился 10 – 13 июля среди 1 500 граждан США.
  • Погрешность равна примерно 3% для общей выборки.
  • Среди респондентов – вакцинацию прошли 59%, еще 4% получили первую дозу препарата, а 7% – планируют сделать прививку.