Теория о преувеличении властью угрозы COVID-19
Причины на то – якобы политические. В общем, так считает 21% американцев. Еще почти 19% убеждены, что эта версия "вероятнее всего, правдива". Противоположной точки зрения придерживаются 35% опрошенных.
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Более того, лишь каждый пятый житель США доверяет Центру контроля за заболеваниями. А 90% тех, кто отказывается от вакцинации, больше боятся возможных побочных эффектов от вакцины, чем боятся самого COVID-19.
"Чипизация населения"
Еще 20% верят в теорию о том, что с помощью вакцин правительство США "вживляет микрочипы" населению. Против этой версии высказались 65% респондентов.
- При этом 8% опрошенных сами болели;
- у 32% заразились члены семьи;
- а у 29% – близкие друзья;
- кроме того, родственники 12% респондентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19.
Что известно об опросе
- Эти все данные вытекают из опроса, проведенного британской аналитической компанией YouGov.
- Опрос проводился 10 – 13 июля среди 1 500 граждан США.
- Погрешность равна примерно 3% для общей выборки.
- Среди респондентов – вакцинацию прошли 59%, еще 4% получили первую дозу препарата, а 7% – планируют сделать прививку.