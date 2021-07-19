"Большой заговор власти": более трети американцев верят, что угрозу от COVID-19 преувеличивают

Скептицизм в отношении угроз, которые несет коронавирус, очевиден среди тех, кто против вакцинации. Хотя менее четверти полностью вакцинированных американцев считают, что власти преувеличивают опасность COVID-19.

Теория о преувеличении властью угрозы COVID-19

Причины на то – якобы политические. В общем, так считает 21% американцев. Еще почти 19% убеждены, что эта версия "вероятнее всего, правдива". Противоположной точки зрения придерживаются 35% опрошенных.

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Более того, лишь каждый пятый житель США доверяет Центру контроля за заболеваниями. А 90% тех, кто отказывается от вакцинации, больше боятся возможных побочных эффектов от вакцины, чем боятся самого COVID-19.

"Чипизация населения"

Еще 20% верят в теорию о том, что с помощью вакцин правительство США "вживляет микрочипы" населению. Против этой версии высказались 65% респондентов.

При этом 8% опрошенных сами болели;

у 32% заразились члены семьи;

а у 29% – близкие друзья;

кроме того, родственники 12% респондентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Что известно об опросе