Американские ученые попытались разобраться, на что обращает внимание рядовой читатель новостей и соцсетей, оценивая достоверность информации о здоровье. И сделали неожиданные выводы.

Это исследование специалисты в области журналистики и массовых коммуникаций провели еще до пандемии, когда распространение фейковой информации о медицине не достигло таких угрожающих масштабов.

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Как происходило исследование

Ученые предложили 750 добровольцам прочитать статьи о том, что дефицит вымышленного витамина В17 может вызвать рак, и попросили оценить, насколько эта информация вызвала у них доверие и готовы ли они поделиться ей в соцсетях.

Всего было представлено восемь версий статьи, которые отличались по форме подачи и по уровню компетентности авторов, в некоторых из них были пометки "непроверенная" или "подозрительная" от онлайн-платформ, где они были размещены. Одни статьи имитировали официальные релизы, другие были написаны в свободной форме. В некоторых публикациях автора представляли как врача с многочисленными регалиями, в других – как мать двоих детей или блогера, который пишет о здоровом образе жизни.

Люди легко верят в мифы о здоровье

Результаты исследования показали, что люди почти не обращают внимания на уровень компетентности автора и готовы следовать его рекомендациям, если информация кажется им достаточно убедительной. Подача материала также не имеет значения: читатели одинаково воспринимают и псевдоофициальные сообщения и свободный формат.

Однако многие участники обратили внимание на отметки о том, что данные не проверены или вызывают подозрение. Больше всего оценке правдивости информации уделяли добровольцы, которые демонстрировали высокую грамотность в использовании информационных технологий.

По мнению авторов исследования, эти выводы говорят о том, что соцсети и другие онлайн-платформы должны более ответственно относиться к проверке информации, которая публикуется и предупреждать читателя, если она вызывает сомнения.