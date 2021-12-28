Борьба генов: узнали причину распространенной внутриутробной патологии

Исследователи из Великобритании выяснили, почему плод медленно развивается в утробе матери. Оказалось, все дело в борьбе генов отца и матери.

Патологии при рождении

Примерно 10 – 15% детей плохо растут в утробе матери. Это может сказаться на ряде патологий.

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Такие малыши часто имеют низкий вес при рождении, чаще болеют и даже умирают в детстве. А во взрослом возрасте они подвержены высокому риску развития диабета и проблем с сердцем.

Ученые попытались узнать причину

Ученые из Кембриджского университета провели исследование на ГМО-мышах, чтобы узнать больше об этой патологии. Дело в том, что генами грызунов можно манипулировать, чтобы имитировать различные условия развития. Это позволяет детально изучить всевозможные механизмы, происходящие в плоде и плаценте.

. Физиология и биология мышей имеют много общего с физиологией и биологией человека, что позволяет ученым моделировать беременность у людей.

Исследователи узнали подробности о том, как плод используется для связи с плацентой, чтобы стимулировать правильное расширение кровеносных сосудов. А следовательно, – и поступление в него питательных веществ.

Как это работает? Плод посылает сигнал, известный как IGF2. Он достигает до плаценты через пуповину. Уровень IGF2 в пуповине повышался между 29-й неделей беременности и днем рождения.

Слишком большое количество IGF2 связано с ускоренным ростом плода, слишком малое-с медленным.

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Борьба за гены

О том, что IGF2 связан с ростом плода, ученые знали давно. Однако английские специалисты показали: IGF2 действует и как классический гормон – вырабатывается плодом, поступает в пуповину и плаценту.

Кроме того, выводы ученых свидетельствуют о "борьбе" в утробе матери. Речь идет об отцовских и материнских генах, которые "конфликтуют" между собой.

Ген отца управляет потребностями плода в крупных кровеносных сосудах, а другой тип гена матери в плаценте пытается контролировать то, сколько еды она обеспечивает. Происходит своего рода перетягивание каната, "битва" полов на уровне генома.