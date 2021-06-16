Откуда возьмут средства

Дополнительные средства будут направлены в специальный фонд бюджета от растаможивания автомобилей на еврономерах. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства.

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Всего в Украине есть договоренности на поставку более чем 40 миллионов доз в этом году. Часть из них уже оплачена, а по другой части вносятся авансы.

Денис Шмыгаль "Дополнительные 1,4 миллиарда гривен будут направлены в специальный фонд бюджета от растаможивания автомобилей на еврономерах. 15 июня начал действовать соответствующий порядок льготного растаможивания. Те, кто им воспользуются, будут четко понимать, что эти средства пошли на борьбу с пандемией".

Напомним, ранее правительство решило выделить из ковидного фонда 800 миллионов гривен и передать Министерству внутренних дел.

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