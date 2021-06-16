Откуда возьмут средства
Дополнительные средства будут направлены в специальный фонд бюджета от растаможивания автомобилей на еврономерах. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства.
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Всего в Украине есть договоренности на поставку более чем 40 миллионов доз в этом году. Часть из них уже оплачена, а по другой части вносятся авансы.
Денис Шмыгаль
"Дополнительные 1,4 миллиарда гривен будут направлены в специальный фонд бюджета от растаможивания автомобилей на еврономерах. 15 июня начал действовать соответствующий порядок льготного растаможивания. Те, кто им воспользуются, будут четко понимать, что эти средства пошли на борьбу с пандемией".
Напомним, ранее правительство решило выделить из ковидного фонда 800 миллионов гривен и передать Министерству внутренних дел.
Ситуация с COVID-19 в Украине
- За все время пандемии в стране заболело – 2 226 037 человека. По состоянию на 16 июня выздоровели – 2 140 978 человек. Жертвами коронавируса в стране стали 51 847 человек.
- Сейчас ситуация несколько стабилизировалась – в течение минувших суток обнаружили 1045 больных коронавирусом.
- Вся Украина 9 июня в перешла в зеленую зону карантина.
- Сегодня, 16 июня, Денис Шмыгаль также сообщил, что карантин в Украине планируют продлить до 31 августа. Больше об этом читайте здесь.