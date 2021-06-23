Почему возникают бородавки

Бородавки вызывает вирус папилломы человека (ВПЧ), который попадает в организм, когда вы прикасаетесь к поверхностям с вирусом, например, к полу в общем душе или к личным вещам другого человека (полотенца, носков, обуви). Если прикоснуться к бородавке, тоже можно заразиться.

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ВПЧ – это название группы вирусов. Те, что вызывают бородавки, редко приводят к серьезным последствиям. Но есть и другие вирусы из группы ВПЧ, которые передаются половым путем и приводят к раку шейки матки, горла, ануса и прямой кишки.

Диагностика бородавок

Врач узнает бородавку по внешнему виду. Иногда проводят различные процедуры, чтобы поставить точный диагноз, но обычно в них нет необходимости. Обследование может включать:

биопсию врач удаляет небольшую часть нароста и отправит ее в лабораторию для анализа, чтобы убедиться, что это именно бородавка, а не другие поражения кожи;

врач может срезать верхний слой бородавки, чтобы посмотреть, нет ли в ней маленьких черных точек (кровеносных сосудов) – это один из признаков бородавки.

Как лечить бородавки

Бородавки не всегда нужно лечить, потому что они часто проходят сами в течение двух лет. Но многие люди все-таки начинают лечение, особенно если бородавки появились на открытом месте, из-за этого человек может стесняться. Некоторые бородавки болят и чешутся. Другой аргумент в пользу лечения – со временем их может стать больше, а одну бородавку вылечить проще, чем когда их много.

Самостоятельное лечение

Вы можете попробовать уничтожить бородавку самостоятельно, используя салициловую кислоту. Она продается в жидком виде и в форме пластырей. Но обязательно следуйте инструкции на упаковке – как правило, бородавку нужно сначала размочить в теплой воде, затем высушить и только потом наносить салициловую кислоту.

Салициловую кислоту нельзя использовать при нейропатии – это заболевание, при котором повреждены нервы и немеет кожа. Поэтому есть риск, что человек повредит кожу салициловой кислотой и не заметит этого.

Лечение у врача

Если в течение трех месяцев ежедневного лечения бородавка не проходит, обратитесь к врачу. Врач предложит один из этих методов лечения: