Как бороться с пигментацией кожи

Цвет кожи зависит от разных факторов, но главную роль играет пигмент меланин. Если клетки, которые вырабатывают меланин, повреждаются, то на коже возникают темные пятна – это и есть пигментация. Она может быть локальной, то есть затрагивать небольшие участки кожи, и диффузионной – покрывать большие зоны.

Почему возникают пигментные пятна

Если в течение многих лет подвергать кожу воздействию ультрафиолетового излучения, появится пигментация. Пятна от солнца чаще всего появляются на открытых частях тела: лице и руках.

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Гормональные нарушения также влияют на образование пигмента. Например, во время беременности происходит перепроизводство меланина, из-за чего появляется "маска беременности" – темные пятна на коже лица и шеи.

Пигментация может возникнуть после травм кожи: ран, царапин, косметологических процедур или в результате неправильного выдавливания прыщей. Такая пигментация называется постравматической.

Чтобы избавиться от пятен, нужно сначала устранить ее причину. Так, если проблема в следах от акне, необходимо разобраться, почему у человека возникают прыщи.

С гормональными причинами появления пигментации должен разбираться врач, например эндокринолог. Совсем избавиться от пигментации вряд получится, зато можно сделать пятна менее заметными.

Как избавиться от пигментных пятен

В появлении пигментных пятен участвуют два типа клеток. Первый – это меланоциты, которые образуют мелатонин. Второй – кератиноциты, которые переносят мелатонин на поверхность кожи. Различные виды косметики влияют на различные типы клеток. Например, пилинги отшелушивают кожу и избавляют ее от кератиноцитов, в которых накопилось много меланина. А чтобы кожа быстрее обновилась, нужны средства с ретиноидами.

Есть ингредиенты, которые подавляют фермент тирозиназы – он вырабатывается меланоцитами и поэтому участвует в выработке мелатонина. К таким ингредиентам относятся витамин С и альфа-арбутин. Благодаря подавлению фермента тирозиназы, кожа осветляется.

Другой ингредиент, ниацинамид, влияет на оба типа клеток, которые ответственны за появление пигментных пятен. Ниацинамид препятствует взаимодействию между меланоцитами и кератиноцитами, то есть мешает переносить пигмент из клеток в глубоких слоях кожи к поверхности.

Схема применения средств против пигментных пятен

Поэтому различные косметические средства лучше комбинировать между собой. Например, каждый день утром наносить витамин С, а затем солнце защиту. Два раза в неделю вечером использовать пилинги, а в другую несколько дней, тоже вечером, – ретиноиды. Иногда помимо домашнего ухода дерматолог может назначить процедуры с лазером или химический пилинг.

Независимо от того, по какой причине возникли пятна на коже и есть ли они вообще, нужно использовать солнцезащитный крем. Борьба с пигментными пятнами – процесс длительный. Даже если один раз выйти на несколько часов на улицу без защиты от солнца, когда оно особенно активное – с 10:00 до 16:00, это может свести на нет месяцы лечения. Использовать его нужно каждый день, даже зимой и в облачную погоду.