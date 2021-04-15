Как бороться с воспалением кишечника: от каких продуктов отказаться
Не новость, что фастфуд, жирная и сладкая пища вредны для здоровья. Большое количество исследований свидетельствуют о том, что употребление таких продуктов приводит к систематическим воспалениям и болезням.
Источник:New Atlas
В новой статье ученые из Нидерландов доказали связь переработанной, жирной и сладкой пищи с группами бактерий, которые вызывают воспалительную реакцию.
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Детали исследования
В исследовании приняли участие 1 425 человек, около 550 из них страдали либо от воспалительного заболевания кишечника, либо от синдрома раздраженного кишечника, остальные были здоровы.
Ученые анализировали образцы их кала и записи о пищевых привычках.
Результаты анализа
Переработанная пища и еда животного происхождения способствовали увеличению количества вредных бактерий и сигнальных путей синтеза эндотоксинов. А в кишечнике тех, кто питался растительной пищей и рыбой – наоборот – обнаружили много организмов, которые выделяют короткоцепочечные жирные кислоты, и сигнальных путей метаболизма питательных веществ.
Такую взаимосвязь между диетой и группами бактерий последовательно наблюдали среди всех участников исследования.
Особая перспектива этого исследования заключается в каталогизации определенных видов бактерий, связанных со специфическими пищевыми продуктами.
Роль микробиоты для здоровья кишечника
В частности, ученые обнаружили связь между большим количеством Ruminococcus gnavus, Akkermansia muciniphila и протеобактерий с диетой, богатой переработанным мясом, сахаром и блюдами быстрого питания.
Эти бактерии вырабатывают эндотоксины и вредят слизистой кишечника. Эрозия кишечного барьера особенно заметна у тех, чей рацион не содержит волокон.
Воспалительные механизмы, зависящие от бактерий кишечника, можно минимизировать ограничив в рационе определенные продукты.
Чтобы уменьшить воспалительные процессы в организме, следует отказаться от:
- продуктов животного происхождения;
- сахара;
- переработанной пищи;
- крепкого алкоголя.
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