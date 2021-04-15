Не новость, что фастфуд, жирная и сладкая пища вредны для здоровья. Большое количество исследований свидетельствуют о том, что употребление таких продуктов приводит к систематическим воспалениям и болезням.

В новой статье ученые из Нидерландов доказали связь переработанной, жирной и сладкой пищи с группами бактерий, которые вызывают воспалительную реакцию.

К теме Выяснили, почему некоторые люди постоянно хотят есть

Детали исследования

В исследовании приняли участие 1 425 человек, около 550 из них страдали либо от воспалительного заболевания кишечника, либо от синдрома раздраженного кишечника, остальные были здоровы.

Ученые анализировали образцы их кала и записи о пищевых привычках.

Результаты анализа

Переработанная пища и еда животного происхождения способствовали увеличению количества вредных бактерий и сигнальных путей синтеза эндотоксинов. А в кишечнике тех, кто питался растительной пищей и рыбой – наоборот – обнаружили много организмов, которые выделяют короткоцепочечные жирные кислоты, и сигнальных путей метаболизма питательных веществ.

Такую взаимосвязь между диетой и группами бактерий последовательно наблюдали среди всех участников исследования.

Поэтому, ученые сделали вывод, что здоровая пища стимулирует увеличение популяции противовоспалительных бактерий, которые помогают снизить или, по крайней мере, смягчить воспалительные процессы, свойственные заболеваниям кишечника.

Особая перспектива этого исследования заключается в каталогизации определенных видов бактерий, связанных со специфическими пищевыми продуктами.

Роль микробиоты для здоровья кишечника

В частности, ученые обнаружили связь между большим количеством Ruminococcus gnavus, Akkermansia muciniphila и протеобактерий с диетой, богатой переработанным мясом, сахаром и блюдами быстрого питания.

Эти бактерии вырабатывают эндотоксины и вредят слизистой кишечника. Эрозия кишечного барьера особенно заметна у тех, чей рацион не содержит волокон.

Воспалительные механизмы, зависящие от бактерий кишечника, можно минимизировать ограничив в рационе определенные продукты.

Чтобы уменьшить воспалительные процессы в организме, следует отказаться от:

продуктов животного происхождения;

сахара;

переработанной пищи;

крепкого алкоголя.

И наоборот, можно стимулировать рост благотворных кишечных бактерий, которые оказывают противовоспалительный эффект, употребляя больше растительной пищи, овощей, фруктов, орехов, рыбы и нежирной молочной продукции.