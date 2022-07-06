Почему возникает ботулизм

Это заболевание вызывает бактерия, принадлежащая клостридиям (Clostridium botullini). Она преимущественно живет в кишечнике многих животных и почве, куда она попадает с калом и где может выживать долгие годы. И оттуда возбудитель попадает на еду.

Читайте также В Киеве зафиксировали случай ботулизма

Без доступа воздуха (в консервированных или плотных – таких как колбаса – продуктах) клостридии ботулизма начинают производить ботулотоксин – один из сильнейших известных ядов. Он в 375 000 раз сильнее яда гремучей змеи. В 95% случаев причиной ботулизма являются консервированные грибы домашнего приготовления и вяленая рыба.

Симптомы ботулизма

Заболевание прогрессирует очень быстро – в течение 2 – 24 часов. Первые симптомы: диарея (без примесей крови), рвота, незначительное повышение температуры, боль в животе.

Первыми специфическими проявлениями ботулизма являются нарушение остроты зрения (туман в глазах, плохое распознавание близлежащих предметов), двоение. Это потому, что мышцы глаз первыми после кишечника реагируют на ботулотоксин. Далее появляются проблемы с языком, сухость во рту, нарушение глотания, смены голоса. Температура остается нормальной или немного повышается, человек остается в сознании.

При первых таких симптомах нужно немедленно вызвать медиков, поскольку больному требуется госпитализация. Без лечения у больного прогрессирует мышечная слабость и наступает смерть из-за паралича дыхательной системы.

Диагностика ботулизма

Ботулизм диагностирует инфекционист по симптомам и подтверждает результаты бактериологического анализа пищи, после которой возникли симптомы.

Лечение ботулизма

Лечить ботулизм могут только врачи в инфекционной больнице. Сначала из кишечника пациента удаляют остатки отравленной ботулотоксином пищи и промывают желудок. Также больному срочно вводят противоботулиническую сыворотку, нейтрализующую токсин. Продолжительность госпитализации при ботулизме – около трех недель. Иммунитет после болезни не появляется, поэтому им можно инфицироваться несколько раз.

Профилактика ботулизма

Профилактика ботулизма заключается в тщательной термической обработке пищи, строгом соблюдении санитарных норм приготовления, хранения и еды. Для предотвращения роста бактерий и выработки токсина также используются низкие температуры хранения в сочетании с определенными уровнями содержания соли и/или кислотности.