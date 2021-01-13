В Великобритании осложняется ситуация с коронавирусом. Там ввели уже третий общенациональный локдаун. Кроватей для тяжелобольных также не хватает.

На днях в стране зафиксировали рекордное количество новых больных – более 68 тысячи. И при этом рекордное количество смертей - 1325 в сутки. Больше о ситуации с коронавируса в Великобритании - читайте в материале 24 канала.

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Дефицит коек

В Англии уже не хватает больничных коек для тяжелобольных пациентов. Чтобы освободить места, тысячи больных досрочно выписывают из медучреждений и отправляют домой или в гостиницы.

В Минздраве опасаются, что новый штамм коронавируса, который увеличил уровень заболеваемости в Лондоне и восточной Англии, может привести к критической ситуации в медицинской системе страны.

За 17 лет практики в отделе интенсивной терапии я еще никогда такого не видела. Ощущение, словно мы находимся на войне, в зоне боевых действий,

– рассказала медсестра отдела интенсивной терапии Хиджа Сидибай.

Вакцинация продолжается

Поэтому в Великобритании пытаются как можно быстрее вакцинировать население. Десятки специализированных центров открыли по всей стране. Первую дозу вакцины успели получить почти 2 с половиной миллиона человек.

За последнюю неделю в среднем удавалось делать более 100 тысяч прививок в сутки, однако для достижения планов правительства, необходимо увеличить показатели до 300 тысяч. Впрочем, с такими темпами Великобритания первая в мире по количеству вакцинированного населения.

"Мы считаем, что это вполне реально и собираемся бросить на это совершенно все усилия. Полностью вакцинировать первые уязвимые группы удастся уже к середине февраля", – заверил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.



Великобритания первая в мире по количеству вакцинированного населения / Скриншот из видео

Контроль полиции

А пока большинство британцев не получили иммунитета к коронавирусу, полицейские следят за соблюдением карантинных норм. Чаще всего местные жители нарушают масочный режим в супермаркетах, за что получают штраф минимум в 200 фунтов стерлингов.



Полиция контролирует соблюдение карантина​ / Фото Getty Images

Карантин в Британии: коротко