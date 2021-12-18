Голландский орган по ядерной безопасности и радиационной защиты (ANVS) предупредил о 10 таких аксессуарах, которые излучают опасное ионизирующее излучение. Там призывают людей не использовать продукты, которые могут нанести вред при длительном ношении.

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Нет доказательств, что 5G вредны для здоровья

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что мобильные сети 5G безопасны и принципиально не отличаются от существующих сигналов 3G и 4G.

В мобильных сетях используются неионизирующие волны, которые не повреждают ДНК.

В то же время есть люди, которые верят в фейки и считают башни 5G вредными. Поэтому, решили купить "защиту" против излучения в виде аксессуаров.

Вместо "защиты" – облучение

Взамен получили радиоактивные товары. Среди опасных аксессуаров были маска для сна "Energy Armor", браслет и ожерелье.

Браслет для детей Magnetix Wellness также излучает радиацию.

Не носите это больше, аккуратно уберите и дождитесь инструкций по возврату,

– говорится в заявлении ANVS.



Среди опасных товаров были и детские аксессуары / Фото RIVM

Справка! Стандарт мобильной связи пятого поколения (5G) – это новый этап развития технологий, который призван расширить возможности доступа в интернет через сети радиодоступа.

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