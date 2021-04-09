Рекордное количество смертей от коронавируса зафиксировали в Бразилии. За сутки 8 апреля скончались 4 тысячи 249 человек.

Сейчас это является рекордным количеством умерших от коронавируса в Бразилии за сутки. Двумя днями ранее, 6 апреля, число погибших также пересекало границу в 4 тысячи – 4 195 человек.

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В марте Бразилия стала второй страной, в которой умерли более 300 тысяч человек. Сейчас на Бразилию приходится четверть всех ежедневных смертей от COVID-19 в мире. Это значительно больше, чем в любой другой отдельно взятой стране. К примеру, в Украине за прошедшие сутки умерли 419 человек – в 10 раз меньше, чем в Бразилии.

Бразилия – новый эпицентр COVID-19

С таким официальным заявлением на прошлой неделе выступила ВОЗ. Эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что ряд штатов Бразилии находится в критическом состоянии: медицинские учреждения переполнены. Реанимации больниц во многих регионах забиты на 90%, а лекарств не хватает даже в дорогих частных клиниках.

Ситуация с коронавирусом в Бразилии