В Бразилии более 4 тысяч умерших от COVID-19 за день
Рекордное количество смертей от коронавируса зафиксировали в Бразилии. За сутки 8 апреля скончались 4 тысячи 249 человек.
Источник:BBC News Brasil
Сейчас это является рекордным количеством умерших от коронавируса в Бразилии за сутки. Двумя днями ранее, 6 апреля, число погибших также пересекало границу в 4 тысячи – 4 195 человек.
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В марте Бразилия стала второй страной, в которой умерли более 300 тысяч человек. Сейчас на Бразилию приходится четверть всех ежедневных смертей от COVID-19 в мире. Это значительно больше, чем в любой другой отдельно взятой стране. К примеру, в Украине за прошедшие сутки умерли 419 человек – в 10 раз меньше, чем в Бразилии.
Бразилия – новый эпицентр COVID-19
С таким официальным заявлением на прошлой неделе выступила ВОЗ. Эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что ряд штатов Бразилии находится в критическом состоянии: медицинские учреждения переполнены. Реанимации больниц во многих регионах забиты на 90%, а лекарств не хватает даже в дорогих частных клиниках.
Ситуация с коронавирусом в Бразилии
- По состоянию на 9 апреля Бразилия на втором месте по распространению COVID-19 в мире. Лидирует США.
- Всего с начала пандемии зафиксировали 13 миллионов 286 тысяч случаев.
- Умерли 345 тысяч человек.
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