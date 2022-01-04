Известно о четырех случаях, среди пациентов с двойным заражением есть два годовалых младенца.

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Подробно о случаях двойного заболевания

В Рио-де-Жанейро положительные результаты тестов на грипп и коронавирус одновременно получил 16-летний подросток, в столице штата Сеара Форталези двойное инфицирование подтвердили у двух годовалых младенцев, которых уже выписали из больницы, а также у мужчины 52 лет, который не нуждался в госпитализации.

Штамм коронавируса, которым инфицировались пациенты неизвестен. Однако у них все подтвердили штамм гриппа H3N2.

В Бразилии выросла заболеваемость гриппом

В Бразилии, кроме пандемии COVID-19, фиксируют волну гриппа. Бразильский инфекционист Леонардо Вайсманн отметил, что пока сложно оценить серьезность двойного заражения.

Что известно о Флуроне

  • Первый в мире случай Флуроны недавно зарегистрировали в Израиле.
  • Впоследствии о случаях двойного заражения гриппом и коронавирусом также проинформировали в испанском регионе Каталония.
  • Испанские эксперты отметили, что указанные больные не имеют более серьезного течения заболевания, чем пациенты, инфицированные только COVID-19.

Можно ли одновременно заболеть гриппом и коронавирусом

Человек и вправду и может одновременно болеть гриппом и COVID-19. Лечение происходит согласно имеющимся протоколам. Оно зависит от тяжести течения инфекции, общего состояния и имеющихся сопутствующих патологий и рисков каждого пациента.