Известно о четырех случаях, среди пациентов с двойным заражением есть два годовалых младенца.

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Подробно о случаях двойного заболевания

В Рио-де-Жанейро положительные результаты тестов на грипп и коронавирус одновременно получил 16-летний подросток, в столице штата Сеара Форталези двойное инфицирование подтвердили у двух годовалых младенцев, которых уже выписали из больницы, а также у мужчины 52 лет, который не нуждался в госпитализации.

Штамм коронавируса, которым инфицировались пациенты неизвестен. Однако у них все подтвердили штамм гриппа H3N2.

В Бразилии выросла заболеваемость гриппом

В Бразилии, кроме пандемии COVID-19, фиксируют волну гриппа. Бразильский инфекционист Леонардо Вайсманн отметил, что пока сложно оценить серьезность двойного заражения.

Что известно о Флуроне

Первый в мире случай Флуроны недавно зарегистрировали в Израиле.

Впоследствии о случаях двойного заражения гриппом и коронавирусом также проинформировали в испанском регионе Каталония.

Испанские эксперты отметили, что указанные больные не имеют более серьезного течения заболевания, чем пациенты, инфицированные только COVID-19.