В Бразилии четыре случая перекрестного инфицирования коронавирусом и гриппом
Источник:Clarin
В Бразилии зафиксировали первые на территории Америки случаи заболевания Флуроном – одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV-2.
Известно о четырех случаях, среди пациентов с двойным заражением есть два годовалых младенца.
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Подробно о случаях двойного заболевания
В Рио-де-Жанейро положительные результаты тестов на грипп и коронавирус одновременно получил 16-летний подросток, в столице штата Сеара Форталези двойное инфицирование подтвердили у двух годовалых младенцев, которых уже выписали из больницы, а также у мужчины 52 лет, который не нуждался в госпитализации.
Штамм коронавируса, которым инфицировались пациенты неизвестен. Однако у них все подтвердили штамм гриппа H3N2.
В Бразилии выросла заболеваемость гриппом
В Бразилии, кроме пандемии COVID-19, фиксируют волну гриппа. Бразильский инфекционист Леонардо Вайсманн отметил, что пока сложно оценить серьезность двойного заражения.
Что известно о Флуроне
- Первый в мире случай Флуроны недавно зарегистрировали в Израиле.
- Впоследствии о случаях двойного заражения гриппом и коронавирусом также проинформировали в испанском регионе Каталония.
- Испанские эксперты отметили, что указанные больные не имеют более серьезного течения заболевания, чем пациенты, инфицированные только COVID-19.