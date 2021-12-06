В Бразилии младенцев по ошибке вакцинировали против COVID-19: их госпитализировали

В Бразилии двоим младенцам ошибочно сделали прививку препаратом Pfizer. У детей появились тяжелые симптомы после инъекции, их немедленно госпитализировали.

Медсестра перепутала вакцины

Инцидент произошел 1 декабря, речь идет о двоих детях – двух и четырех месяцев. Их должны были привить пятикомпонентной вакциной против дифтерии, коклюша, столбняка, гепатита С и гемофильной инфекции типа b. Вместо этого младенцам ошибочно ввели вакцину от коронавируса.

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Что известно о состоянии детей

Вскоре после инъекции у младенцев появился ряд тяжелых симптомов, малышей немедленно госпитализировали: у двухмесячной девочки поднялась температура и началась рвота, а у четырехмесячного мальчика опухли ножки.

Сейчас дети находятся под наблюдением медиков.

Одной из пострадавших является двухмесячная Лиза. Мать девочки Ана Клавдия Мугнос Риелло рассказала, что через несколько часов после прививки у ребенка поднялась высокая температура и началась рвота.

На следующий день женщина обратилась в отделение неотложной помощи в другом медцентре, где ей сказали, что это естественная реакция на вакцину. Однако позже Риелло пригласили на встречу с врачом, медсестрами и персоналом UBS Nova Sorocaba, во время которой ее проинформировали об ошибке.

Маленькая Лиз Виктория находится под наблюдением врачей уже 7 дней, ее состояние оценивают как удовлетворительное. Каждые 48 часов девочке делают УЗИ головы и электрокардиограмму.

Все совершают ошибки, но такая ошибка недопустима. Я не хочу причинять вред медсестре, но хочу, чтобы это было предупреждением для других медицинских работников и матерей,

– заметили мама девочки.

Другой пострадавший – четырехмесячный Мигель. Известно, что прививку мальчику делала та же медсестра.

Медсестра, которая перепутала препараты, отстранена от исполнения своих обязанностей. Расследование продолжается.

По словам матери мальчика Кетиллин, после вакцинации у мальчика опухли обе ноги. Ребенок не мог двигаться и плакал. Также у Мигеля был жар, рвота.

На следующий день с женщиной связался министр здравоохранения страны Виниций Родригес, после чего Мигеля госпитализировали.

Мать добавила, что по прибытии в больницу у мальчика было затруднено дыхание. Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков и чувствует себя удовлетворительно.

Вакцинация детей против COVID-19 в мире: последние новости

Регуляторы США, ЕС и Великобритании одобрили вакцину Pfizer для подростков с 12 до 15 лет.

Впоследствии США разрешили вакцинацию детей с 5 лет.

Куба стала первой страной в мире, где вакцинировали детей в возрасте от 2 лет против COVID-19.

В Словакии вакцинация теперь доступна для всех школьников в возрасте от 5 лет, а в Камбодже и Чили – от 6. В Китае и Аргентине прививают уже в возрасте от 3 лет.

Что известно о побочных реакциях на Pfizer? Согласно данным Института Джона Хопкинса, симптомы после получения прививки детьми похожи на те, которые могут возникнуть у взрослых: боль в месте инъекции, усталость. Также возможны головная боль, ломота в мышцах или суставах и даже лихорадка и озноб. Эти побочные эффекты обычно временные и проходят в течение 48 часов.

Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC) рекомендует вакцину от компании Pfizer против COVID-19 детям в возрасте от 5 лет (ранее детей вакцинировали с 12 лет).Между тем реакции младенцев на вакцину не изучены.