Люди вышли на улицы в более чем 20 городах по всей стране. Участники акций обвиняют главу государства в неэффективности действий для предотвращения пандемии.

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Демонстранты вспомнили Болсонару его высказывания о пользе гидроксихлорохина во время борьбы с коронавирусом (ВОЗ остановила испытания препарата) и указывают на низкое число вакцинированных.

В Бразилии 2 дозы прививки получили только 12% граждан. Население страны – около 213 миллионов.

К слову, ежедневно в стране фиксируют по 100 тысяч новых больных и до двух тысяч смертей.

Протесты проходят на фоне парламентского расследования против Болсонару, которое также связано с неэффективностью борьбы с COVID-19.

Стоит отметить, что в течение июня на акции выходили также сторонники президента. Они поддерживали его решение об отмене ограничений, которые вводили о распространении COVID-19.

Противники карантина считают, что продолжение локдауна нанесет вред предприятиям.

В Бразилии люди вышли на протесты против Болсонару / Фото AP

Ситуация с коронавируса в Бразилии: коротко