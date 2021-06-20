Люди вышли на улицы в более чем 20 городах по всей стране. Участники акций обвиняют главу государства в неэффективности действий для предотвращения пандемии.
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Демонстранты вспомнили Болсонару его высказывания о пользе гидроксихлорохина во время борьбы с коронавирусом (ВОЗ остановила испытания препарата) и указывают на низкое число вакцинированных.
- В Бразилии 2 дозы прививки получили только 12% граждан. Население страны – около 213 миллионов.
К слову, ежедневно в стране фиксируют по 100 тысяч новых больных и до двух тысяч смертей.
Стоит отметить, что в течение июня на акции выходили также сторонники президента. Они поддерживали его решение об отмене ограничений, которые вводили о распространении COVID-19.
- Противники карантина считают, что продолжение локдауна нанесет вред предприятиям.
В Бразилии люди вышли на протесты против Болсонару / Фото AP
Ситуация с коронавируса в Бразилии: коротко
- По состоянию на 20 июня в Бразилии зафиксировали более 17 миллионов 883 тысяч случаев COVID-19.
- Победить смертельной болезни смогли более 16 183 тысяч пациентов.
- Умерли от осложнений вызванных коронавирусной инфекцией 500 868 граждан.