Ситуация с коронавирусом в Бразилии стала катастрофической: эта страна занимает второе место в мире по количеству заражений и смертей после США. Новое исследование подчеркивает всю серьезность положения: похоже, так называемый "бразильский" штамм SARS-Cov-2 опасен не только для групп риска.

В новом исследовании ученые проанализировали данные о смертности в Паране – крупнейшем штате на юге Бразилии. С сентября прошлого года по март 2021 года здесь зарегистрировали более 553,5 тысячи смертей, связанных с COVID-19. Во всех возрастных группах доля умерших пациентов или оставалась неизменной, либо снижалась в период с сентября по январь.

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Бразильский штамм убивает молодых

Однако в феврале показатели смертности существенно выросли по сравнению с данными на январь почти для всех групп старше 20 лет.

Они стали в три раза выше среди пациентов в возрасте от 20 до 29 лет

Удвоились для больных 30-39, 40-49 и 50-59 лет.

Эти предварительные результаты предполагают существенное увеличение показателей летальности среди взрослых людей молодого и среднего возраста после обнаружения нового штамма SARS-CoV-2, который циркулирует в Бразилии, и это должно вызвать тревогу в сфере охраны здоровья,

– отметили ученые.

Что известно о бразильском штамме коронавируса

Источник: Virological