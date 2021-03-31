В Бразилии свирепствует штамм коронавируса, убившего рекордное количество молодежи
Ситуация с коронавирусом в Бразилии стала катастрофической: эта страна занимает второе место в мире по количеству заражений и смертей после США. Новое исследование подчеркивает всю серьезность положения: похоже, так называемый "бразильский" штамм SARS-Cov-2 опасен не только для групп риска.
Источник:medRxiv
В новом исследовании ученые проанализировали данные о смертности в Паране – крупнейшем штате на юге Бразилии. С сентября прошлого года по март 2021 года здесь зарегистрировали более 553,5 тысячи смертей, связанных с COVID-19. Во всех возрастных группах доля умерших пациентов или оставалась неизменной, либо снижалась в период с сентября по январь.
Также на тему: Эффективность вакцин Moderna и Pfizer против COVID-19 проверили в реальных условиях: результаты
Бразильский штамм убивает молодых
Однако в феврале показатели смертности существенно выросли по сравнению с данными на январь почти для всех групп старше 20 лет.
- Они стали в три раза выше среди пациентов в возрасте от 20 до 29 лет
- Удвоились для больных 30-39, 40-49 и 50-59 лет.
Эти предварительные результаты предполагают существенное увеличение показателей летальности среди взрослых людей молодого и среднего возраста после обнаружения нового штамма SARS-CoV-2, который циркулирует в Бразилии, и это должно вызвать тревогу в сфере охраны здоровья,
– отметили ученые.
Что известно о бразильском штамме коронавируса
Источник: Virological
- Ранее ученые выяснили, что штамм коронавируса P.1, впервые обнаруженный в Бразилии в конце прошлого года, способен "обманывать" иммунитет, выработанный у пациентов, которые уже переболели.
- Из 100 пациентов, перенесших COVID-19 во время первой волны, повторному заражению мутантным штаммом подвержены от 25 до 61 человека.
- Авторы исследования также отметили, что штамм P.1 в 1,4-2,2 раза более заразен, чем другие варианты коронавируса.
Поделиться новостью