Бразилия начала общенациональную программу иммунизации от COVID-19. Дозы вакцины от Sinovac Biotech уже распределены.

18 января Минздрав Бразилии предоставил штатам страны разрешение начать вакцинацию. Об этом сообщают Aljazeera и Folha de S.Paulo.

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Несмотря на то, что некоторые штаты Бразилии начали делать прививки чуть раньше, большинство штатов по состоянию на понедельник еще не получили вакцин. Это задержало начало иммунизации пожидых людей и медицинских работников.

Впрочем, в тех регионах, куда вакцина поступила, вакцинация уже началась.

Послушав губернаторов, мы пришли к выводу, что сегодня мы раздадим вакцины штатам, и они могут немедленно начать вакцинацию,

– заявил министр здравоохранения Эдуардо Пазуелло.

Интересно, что именно китайская вакцина CoronaVac от компании Sinovac вляпалась в политический конфликт. Ультраправый президент Жаиром Болсонару неоднократно пытался дискредитировать препарат и отказался делать прививки лично. Сейчас его критикуют за отсутствие иммунизации в стране, где с начала пандемии умерло уже более 200 тысяч людей.

Многие страны, в том числе и соседние, уже начали вакцинацию. А Бразилия с населением около 213 миллионов существенно отстает.

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