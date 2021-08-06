Согласно соглашению, Москва должна была поставить в Бразилию 37 миллионов доз "Спутник V". Первые партии планировали отправить еще в апреле, но ни одна из них еще даже не поступила в Бразилию.

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В конце концов, соглашения прекратили из-за новых ограничений со стороны Национального агентства по санитарному надзору. Российский препарат не прошел процедуру лицензирования.

Из-за того, что "Спутник V" не получил лицензии, препарат не разрешили использовать в рамках Национального плана по иммунизации.

Кстати, Бразилия предупредила о намерении расторгнуть контракт с Россией на поставку вакцины еще раньше. Все из-за того, что в Москве не смогли предоставить необходимые данные о препарате.

"Спутник V": последние новости

  • Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в России власти заставляют население вакцинироваться. Но получить прививку "Спутником V" готовы лишь 35% россиян.
  • Не лучше ситуация в странах, которые закупили российский горе-препарат. В частности, Словакия вернула обратно в Россию более половины партии, ведь нет желающих ею вакцинироваться.
  • Госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что Европейский Союз не должен признавать вакцины от коронавируса, которые сделали в Китае и России.
  • Напомним, что препарат "Спутник V" не прошел всех этапов клинических испытаний, а в ВОЗ его так и не одобрили.