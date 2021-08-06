Согласно соглашению, Москва должна была поставить в Бразилию 37 миллионов доз "Спутник V". Первые партии планировали отправить еще в апреле, но ни одна из них еще даже не поступила в Бразилию.

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В конце концов, соглашения прекратили из-за новых ограничений со стороны Национального агентства по санитарному надзору. Российский препарат не прошел процедуру лицензирования.

Из-за того, что "Спутник V" не получил лицензии, препарат не разрешили использовать в рамках Национального плана по иммунизации.

Кстати, Бразилия предупредила о намерении расторгнуть контракт с Россией на поставку вакцины еще раньше. Все из-за того, что в Москве не смогли предоставить необходимые данные о препарате.

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