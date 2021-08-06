Бразилия отказалась от миллионов доз "Спутник V": в чем причина
Источник:ТАСС
Бразилия довольно долго проводила согласование и лицензирование российской вакцины против коронавируса под названием "Спутник V". В результате страна решила вообще пока отказаться от поставок препарата.
Согласно соглашению, Москва должна была поставить в Бразилию 37 миллионов доз "Спутник V". Первые партии планировали отправить еще в апреле, но ни одна из них еще даже не поступила в Бразилию.
К теме Не привезли "Спутник V": Россия подвела Аргентину с поставками вакцины
В конце концов, соглашения прекратили из-за новых ограничений со стороны Национального агентства по санитарному надзору. Российский препарат не прошел процедуру лицензирования.
Из-за того, что "Спутник V" не получил лицензии, препарат не разрешили использовать в рамках Национального плана по иммунизации.
Кстати, Бразилия предупредила о намерении расторгнуть контракт с Россией на поставку вакцины еще раньше. Все из-за того, что в Москве не смогли предоставить необходимые данные о препарате.
"Спутник V": последние новости
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в России власти заставляют население вакцинироваться. Но получить прививку "Спутником V" готовы лишь 35% россиян.
- Не лучше ситуация в странах, которые закупили российский горе-препарат. В частности, Словакия вернула обратно в Россию более половины партии, ведь нет желающих ею вакцинироваться.
- Госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что Европейский Союз не должен признавать вакцины от коронавируса, которые сделали в Китае и России.
- Напомним, что препарат "Спутник V" не прошел всех этапов клинических испытаний, а в ВОЗ его так и не одобрили.