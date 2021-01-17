Ряд стран мира отказалась покупать российскую так называемую вакцину против коронавируса "Спутник V". 16 января Бразилия также не утвердила использование сомнительного препарата.

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии Anvisa отклонило запрос об использовании "Спутник V" в стране. Об этом сообщает UrduPoint.

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С запросом на экстренное использование препарата в государственное ведомство обратилась бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций.

Вакцину не одобрили, потому что она "не соответствует минимальным предложенным критериям". Говорилось о 10 миллионах доз препарата. Они должны были бы стать доступными для применения в первом квартале 2021 года.

Запрос был возвращен компании,

– заявила Anvisa.

Заметим, Uniao Quimica начала производство российской вакцины "Спутник V" в Бразилии в начале января.

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