Бразилия отказалась от российской вакцины против COVID-19
Ряд стран мира отказалась покупать российскую так называемую вакцину против коронавируса "Спутник V". 16 января Бразилия также не утвердила использование сомнительного препарата.
Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии Anvisa отклонило запрос об использовании "Спутник V" в стране. Об этом сообщает UrduPoint.
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С запросом на экстренное использование препарата в государственное ведомство обратилась бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций.
Вакцину не одобрили, потому что она "не соответствует минимальным предложенным критериям". Говорилось о 10 миллионах доз препарата. Они должны были бы стать доступными для применения в первом квартале 2021 года.
Запрос был возвращен компании,
– заявила Anvisa.
Заметим, Uniao Quimica начала производство российской вакцины "Спутник V" в Бразилии в начале января.
Что известно о российской вакцине
- "Спутник V" зарегистрировали первым в мире как вакцину против COVID-19. Однако препарат еще не прошел третьего этапа клинических испытаний.
- Россия на это не обращает внимания и активно вакцинирует людей.
- Впрочем, уже зафиксировали случаи инфицирования коронавирусом даже после российской прививки.
- Кстати, ВОЗ тоже не подтвердила, что вакцину можно использовать.
- Украина не планирует закупать российский препарат, потому что у него нет международной сертификации.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что выступает против использования вакцины даже если она окажется действенной.
- Ранее от вакцины отказалась также Турция, а Венгрия закупила ее для исследований.
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