Бразилия отказалась от "Спутник V"
26 апреля регулятор контроля качества медпрепаратов, известный как Anvisa, отметил риски применения из-за отсутствия информации, которая гарантирует безопасность, качество и эффективность вакцины.
Также по теме: В Италии зафиксировали "индийский" штамм коронавируса
Самой большой проблемой, о которой сообщили в Anvisa, стало наличие аденовируса в вакцине и опасения, что он может воспроизводиться. Регулятор назвал это "серьезным" дефектом. Совет директоров Anvisa, состоящий из пяти человек, единогласно проголосовал против российской вакцины.
Власти Бразилии подписали контракт на поставку 10 миллионов доз "Спутник V".
Что известно о российской вакцине "Спутник V"
Источник: The Lancet
- Она была одобрена в нескольких странах мира.
- Это вакцина на основе аденовируса человека, который вызывает простуду.
- Вакцина находится на рассмотрении Европейского агентства по лекарственным средствам (EMА). Венгрия уже начала использовать ее, несмотря на отсутствие одобрения от EMA.
- Словакия тоже заказала российскую вакцину, но приостановила применение, назвав полученную партию такой, что не соответствует заявленным ранее критериям.
- Авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал предварительные результаты третьей фазы испытаний препарата, оценив эффективность "Спутник V" на уровне выше 91%.