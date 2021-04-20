Международная группа исследователей обнаружила доказательства того, что вариант коронавируса P.1, впервые обнаруженный в некоторых частях Бразилии, может быть заразнее предыдущих штаммов. Примерно в два раза.

Начальные исследования показали, что "бразильский" вариант коронавируса возник в конце 2020 года и начал распространяться в ноябре. И он довольно быстро стал доминантным.

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Вариант SARS-CoV-2 P.1 впервые заметили Манаусе, в столице штата Амазонас в Бразилии. Считается, что в начале распространения этого варианта им инфицировалось 70% жителей города.

Впоследствии P.1 распространился по всей стране, а затем покинул ее пределы. Сейчас его зафиксировали в 37 странах мира.

Что обнаружила международная группа исследователей

С помощью анализа молекулярных часов исследователи определили, что у вируса было 17 идентифицированных мутаций.

Три мутации S-белка (N501Y, E484K и K417T) вызвали особое беспокойство, потому что они позволяли вирусу прочнее связываться с клетками человека. А в некоторых случаях даже помогали ему избежать антител.

Ученые также нашли доказательства того, что новый вариант может уклоняться от иммунного ответа на предыдущие штаммы вируса.

Затем ученые смоделировали вирус, чтобы выявить, как его способности изменились после мутации. Моделирование показало, что этот вариант в 1,7–2,4 раза трансмиссивнее предыдущих штаммов вируса.

Исследователи не смогли определить, связано ли это с более длительным сохранением вируса в организме или с увеличением вирусной нагрузки. Также ученые пока не установили, является ли новый вариант опаснее или смертельнее других штаммов.

Но, согласно подсчетам ученых, у инфицированных в Манаусе вероятность умереть от инфекции P.1 в 1,2–1,9 раза выше, чем от предыдущих штаммов. Но пока невозможно утверждать, что это связано с изменениями в вирусе. Ведь вполне возможно, что перегруженная медицинская система города просто не справляется со всеми пациентами.

В дальнейшем ученые планируют установить, действительно ли P.1 заразнее для людей с антителами, которые переболели или получили прививки.