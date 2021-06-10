Британец выжил после 20-минутной остановки сердца: как ему это удалось

В Британии мужчина выжил после того, как его сердце остановилось на 21 минуту. Жизнь ему спасла 22-летняя дочь, которая все это время выполняла действия под руководством оператора лондонской службы скорой помощи.

Бизнесмен Николас начал ощущать постоянную боль в груди еще более чем год назад. Но подумал, что это просто последствия простуды.

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Когда 22-летняя Алайя пришла к отцу, мужчина потерял сознание. Девушка сразу вызвала скорую помощь. А пока медики ехали, оператор говорил британке, что и как нужно делать для оказания первой помощи.

Она сделала отцу искусственное дыхание и ждала бригаду. По приезду медики госпитализировали мужчину.

В заведении врачи установили, что причиной ухудшения самочувствия стала закупорка коронарной артерии.

Когда я увидела, что мой отец потерял сознание, я знала, что с ним случилось что-то серьезное. Я знала, что должна действовать быстро, поскольку он не дышал,

– рассказала девушка.

Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила, что Николас Сантис оказался одним из 8,6% пациентов в стране, которые пережили остановку сердца вне больницы.

Я покинул этот мир на 21 минуту. Я понимаю, что мне посчастливилось остаться в живых. Я безмерно благодарен моей дочери и каждому, кто был рядом и помог,

– рассказал Николас.

Как лечили Николаса