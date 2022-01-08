Инфекцию обнаружили у 79-летнего Алана Гослинга из Девона. Всего он содержал 160 мускусных уток, 20 из которых жили в его доме.

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Известно, что изначально утки жили в общественном месте вблизи дома Алана Гослинга. Сперва он их подкармливал, а потом забрал к себе домой.

Инфекция вспыхнула в канун Рождества: все, что известно

За несколько дней до Рождества Гослинг заметил, что некоторые утки заболели. Впоследствии у него самого подтвердили птичий грипп.

Сейчас мужчина находится дома на самоизоляции, ученые взяли у него образцы для исследования.

По данным Агентства здравоохранения Британии, всех людей, посещавших его дом, обследовали. Доказательств распространения инфекции нет.

Всех птиц пришлось уничтожить

Власти утилизировали всех птиц. Несмотря на то, что мужчина чувствует себя хорошо, он пытается смириться с судьбой своих птиц, которых он назвал "своей семьей".

Я был с ними более 20 лет, поэтому это огромная потеря. Они были моей семьей – они были моей жизнью. Они садились на мои тапочки, чтобы согреть их перед тем, как я обувал их. Дом никогда не был пустым, и я никогда не был один. Теперь это как морг,

– рассказал мужчина.

26-летняя невестка Гослинга Еллеша рассказала, что последние несколько недель "были адом для семьи". По ее словам, свекор умолял не убивать его уток, потому что они стали для него словно самые близкие друзья.

Птичьим гриппом трудно заразиться

Эксперты утверждают, что риск для здоровья людей от птичьего гриппа остается очень низким. Инфицирование людей H5N1 почти всегда происходят в результате прямого длительного контакта с домашней птицей. И никаких доказательств длительной передачи H5N1 от человека к человеку еще никогда не было.

Обратите внимание: Алан Гослинг – это первый в Великобритании случай заболевания H5N1. При этом первые известные случаи заражения людей птичьим гриппом в мире зафиксировали в Гонконге в 1997 году, когда умерли 6 из 18 госпитализированных пациентов.



С 2003 года по 2014 год 15 стран официально сообщили ВОЗ о 665 лабораторно подтвержденных случаях инфекции, вызванной вирусом птичьего гриппа A(H5N1), у людей. Из всех этих случаев 392 закончились смертью.