В Великобритании наблюдают активное распространение коронавирусной инфекции среди детей от 5 до 12 лет и молодежи от 18 до 24 лет.

Из-за активного распространения коронавируса среди молодежи эксперты призывают с осторожностью открывать школы.

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Новое исследование провели ученые Имперского колледжа Лондона. Также исследователи заявили, что коронавирус быстрее мутирует у людей с ослабленным иммунитетом

Авторы считают, что относительно высокая распространенность среди детей младшего возраста может быть связана с тем, что большая часть этой возрастной группы в течение карантина посещала школу.

Что интересно, согласно проведенному в феврале опросу, почти четверть учащихся начальных классов учится очно.

Кроме того, профессор Пол Эллиот из Имперского колледжа Лондона высказал мнение, что инфицирование коронавирус может происходить за пределами учебных классов.



Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала