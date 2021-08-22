Детали проведения эксперимента
В программе примут участие 8 тысяч человек – участники больны коронавирусом, планово после сдачи ПЦР-теста у них будут положительные результаты. Программа стартует уже в понедельник, 24 августа.
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Что хотят обнаружить ученые
Таким образом в Великобритании хотят получить данные о защите антител у людей, которые инфицировались различными вариантами коронавируса.
То есть, понять, как формируется иммунитет к различным штаммам коронавируса.
Поэтому 8 тысяч жителей Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии смогут принять участие в программе британского Агентства по безопасности здоровья (UKHSA), после прохождения ПЦР-теста.
Как проводить эксперимент
- Если ПЦР тест окажется положительным на коронавирус, участнику эксперимента отправят 2 теста на антитела.
- С помощью теста нужно будет взять анализ крови из пальца и отправить его обратно в лабораторию.
Что известно о мутации коронавируса
Коронавирус SARS CoV-2 – это РНК-вирус, мутация которого является вполне естественной. Как только вирус РНК вступает в контакт с хозяином, он начинает создавать копии себя, которые продолжают инфицировать другие клетки.
Ученые опасаются, что мутации SARS-CoV-2 могут значительно замедлить противодействие пандемии. В частности, они считают, что в ближайшее время может появиться опасный штамм, который нельзя будет сдержать вакцинацией.
ВОЗ следит за мутацией коронавируса, в частности ведут списки штаммов, которые вызывают беспокойство.
Из последних мутаций наибольшее беспокойство вызывают штамм Дельта и Лямбда.
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