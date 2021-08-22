В Британии людей с положительным тестом на COVID-19 протестируют на антитела: причина

В Великобритании стартовала новая программа, согласно которой, больным COVID-19 бесплатно будут делать тесты на наличие антител к коронавирусу.

Детали проведения эксперимента

В программе примут участие 8 тысяч человек – участники больны коронавирусом, планово после сдачи ПЦР-теста у них будут положительные результаты. Программа стартует уже в понедельник, 24 августа.

Интересно Нет побочных эффектов после прививки против COVID-19: стоит ли волноваться

Что хотят обнаружить ученые

Таким образом в Великобритании хотят получить данные о защите антител у людей, которые инфицировались различными вариантами коронавируса.

То есть, понять, как формируется иммунитет к различным штаммам коронавируса.

Поэтому 8 тысяч жителей Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии смогут принять участие в программе британского Агентства по безопасности здоровья (UKHSA), после прохождения ПЦР-теста.

Как проводить эксперимент

Если ПЦР тест окажется положительным на коронавирус, участнику эксперимента отправят 2 теста на антитела.

С помощью теста нужно будет взять анализ крови из пальца и отправить его обратно в лабораторию.

Что известно о мутации коронавируса

Если у человека ПЦР-тест показал положительный результат на коронавирус, то первый тест на антитела он должен сдать как можно быстрее, а второй тест пройти через 28 дней.

Коронавирус SARS CoV-2 – это РНК-вирус, мутация которого является вполне естественной. Как только вирус РНК вступает в контакт с хозяином, он начинает создавать копии себя, которые продолжают инфицировать другие клетки.

Ученые опасаются, что мутации SARS-CoV-2 могут значительно замедлить противодействие пандемии. В частности, они считают, что в ближайшее время может появиться опасный штамм, который нельзя будет сдержать вакцинацией.

ВОЗ следит за мутацией коронавируса, в частности ведут списки штаммов, которые вызывают беспокойство.

Из последних мутаций наибольшее беспокойство вызывают штамм Дельта и Лямбда.

К теме ВОЗ предупреждает о штамме коронавируса Лямбда: уже в 30 странах мира