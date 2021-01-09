В Британии максимальная загрузка больниц со старта пандемии: детали
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что сейчас в стране самый высокий уровень загруженности больниц со старта пандемии. Власти надеются, что ситуация несколько улучшится после вакцинации.
Давление на медучреждения – самое высокое, – Джонсон
Критически важно в это время защитить систему здравоохранения Британии. Об этом Джонсон написал в твиттере.
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Наши больницы под значительно большим давлением, чем когда-либо с начала пандемии, а уровень заболеваемости растет с тревожной скоростью,
– написал глава правительства.
В Британии снова рекорд по новым случаям COVID-19
Отметим, что лишь накануне в стране за сутки зарегистрировали рекордное количество случаев коронавируса – более 68 тысяч. Умерли 1 325 больных. Эпицентр заболевания – в Лондоне. Из-за этого в столице Великобритании ввели чрезвычайное положение 8 января. А с 4 января в стране действует жесткий локдаун.
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