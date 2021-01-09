Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что сейчас в стране самый высокий уровень загруженности больниц со старта пандемии. Власти надеются, что ситуация несколько улучшится после вакцинации.

Давление на медучреждения – самое высокое, – Джонсон

Критически важно в это время защитить систему здравоохранения Британии. Об этом Джонсон написал в твиттере.

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Наши больницы под значительно большим давлением, чем когда-либо с начала пандемии, а уровень заболеваемости растет с тревожной скоростью,

– написал глава правительства.

Our hospitals are under more pressure than at any other time since the start of the pandemic, and infection rates continue to soar at an alarming rate.



The vaccine rollout has given us renewed hope, but it’s critical for now we stay at home, protect the NHS and save lives. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 9, 2021

В Британии снова рекорд по новым случаям COVID-19

Отметим, что лишь накануне в стране за сутки зарегистрировали рекордное количество случаев коронавируса – более 68 тысяч. Умерли 1 325 больных. Эпицентр заболевания – в Лондоне. Из-за этого в столице Великобритании ввели чрезвычайное положение 8 января. А с 4 января в стране действует жесткий локдаун.

Важно! Именно в Великобритании сообщили о новом штамме коронавируса в начале декабря 2020 года. Мутировавший COVID-19 значительно быстрее распространяется, чем его предшественник.