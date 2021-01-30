В Британии мужчина остановил работу завода по производству COVID-вакцин: детали задержания
В Великобритании задержали мужчину, действия которого привели к приостановке работы завода по производству вакцины от COVID-19 и эвакуации. Его подозревают в отправке подозрительного пакета на завод Oxford-AstraZeneca.
Источник: BBC
Подозреваемого поместили под стражу после суда – 30 января.
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Обвинение 53-летнему Энтони Коллинзу были предъявлены после того, как он отправил подозрительный пакет на завод по производству вакцин в Рексхэме, что в Уэльсе.
Сотрудники полиции отметили, что Коллинз направил посылку по почте с намерением убедить в вероятности ее взрыва или возгарания.
На завод вызвали подразделение по обезвреживанию бомб. Однако, по информации полции, устройство оказалось фальшивым.
Что известно о заводе по производству вакцин
- Инцидент произошел на заводе компании Wockhardt. Фирма заявила, что соответствующее событие не повлияло на производственный график.
- В августе 2020 года компания заключила соглашение о помощи в подготовке вакцины Oxford-AstraZeneca к распространению. Завод в состоянии производить примерно 300 миллионов доз вакцины в год.
- В настоящее время вакцина AZD1222 от Oxford-AstraZeneca разрешена для использования в Великобритании, Индии и ряде других стран
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