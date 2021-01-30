В Великобритании задержали мужчину, действия которого привели к приостановке работы завода по производству вакцины от COVID-19 и эвакуации. Его подозревают в отправке подозрительного пакета на завод Oxford-AstraZeneca.

Источник: BBC

Подозреваемого поместили под стражу после суда – 30 января.

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Обвинение 53-летнему Энтони Коллинзу были предъявлены после того, как он отправил подозрительный пакет на завод по производству вакцин в Рексхэме, что в Уэльсе.

Сотрудники полиции отметили, что Коллинз направил посылку по почте с намерением убедить в вероятности ее взрыва или возгарания.

На завод вызвали подразделение по обезвреживанию бомб. Однако, по информации полции, устройство оказалось фальшивым.

Обратите внимание! Энтони Коллинз должен появиться в суде Мейдстона 26 февраля.

Что известно о заводе по производству вакцин