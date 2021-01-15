В Британии обнаружили новый "бразильский" штамм коронавируса
В Великобритании обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции G2P RU, который вероятно возник в Бразилии. Сейчас в стране тщательно отслеживают случаи инфицирования.
В Бразилии зафиксировано две мутации коронавируса. Так, один из них G2P-UK зафиксировали в Великобритании. Об этом сказала профессор Венди Баркли, которая возглавляет группу экспертов, изучающих новые мутации коронавируса, пишет ВВС.
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Отмечается, что "бразильский" штамм коронавируса отличается от "британского" и "южноафриканского" штаммов, но имеет с ними общие ключевые черты. По словам Баркли, новый вариант вируса возник некоторое время назад и будет отслеживаться очень тщательно.
Существует два разных типа бразильских вариантов, и один из них был обнаружен в Британии, а один нет,
– заявила профессор.
К слову, Великобритания запретила въезд в страну гражданам Португалии, Бразилии и еще более 10 стран из-за обнаруженного в Бразилии нового штамма коронавируса.
Раньше профессора лондонского Имперского колледжа исследовали новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, и заявили, что он намного заразнее предыдущей версии вируса.
Новый штамм COVID-19: что стоит знать / Инфографика 24 канала
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