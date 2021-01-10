В Великобритании предложат вакцинироваться от COVID-19 каждому взрослому жителю страны. Это планируют сделать к осени 2021 года.

Сейчас в стране вакцинировано примерно 2 миллиона граждан. Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщает ВВС.

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Увеличить количество ежедневных прививок против коронавируса в стране планируют с 11 января.

За последнюю неделю мы вакцинировали больше людей, чем за весь декабрь, поэтому мы ускоряем внедрение,

- сказал глава Минздрава Великобритании.

Хэнкок добавил, что в целом к середине февраля планируют вакцинировать около 14 миллионов человек, в том числе:

стариков;

клинически уязвимых;

медицинских и социальных работников.

Обратите внимание! По состоянию на 10 января 2021 года с начала пандемии в Великобритании обнаружили 3 017 409 случаев COVID-19. Из них смертельных случаев – 80 868.

Что известно о вакцинации в Британии