В Британии предложат вакцинацию от COVID-19 каждому взрослому: детали
В Великобритании предложат вакцинироваться от COVID-19 каждому взрослому жителю страны. Это планируют сделать к осени 2021 года.
Сейчас в стране вакцинировано примерно 2 миллиона граждан. Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщает ВВС.
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Увеличить количество ежедневных прививок против коронавируса в стране планируют с 11 января.
За последнюю неделю мы вакцинировали больше людей, чем за весь декабрь, поэтому мы ускоряем внедрение,
- сказал глава Минздрава Великобритании.
Хэнкок добавил, что в целом к середине февраля планируют вакцинировать около 14 миллионов человек, в том числе:
- стариков;
- клинически уязвимых;
- медицинских и социальных работников.
Что известно о вакцинации в Британии
- Вакцинация населения против коронавируса в королевстве началась 8 декабря. Тогда в Британии разрешили использование вакцины, произведенные Pfizer и BioNTech.
- С 4 января в стране также начали применять вакцину британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.
- Сейчас в Великобритании ежедневно вакцинируют примерно 200 тысяч человек.
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