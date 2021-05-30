В Британии предположили лабораторное происхождение COVID-19

Разведка Великобритании сообщила о новые данные относительно происхождения SARS-CoV-2. Коронавирусная болезнь может иметь лабораторное происхождение. Впрочем, в отчете отметили, что это еще нужно проверять.

В разведке Соединенного Королевства по-новому взглянули на данные ученых, после чего признали, что версия о создании вируса SARS-Cov-2 китайскими вирусологами в Ухане является правдоподобной.

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Ранее сообщалось, что норвежский вирусолог Биргер Серенсен и профессор лондонского Университета Святого Георгия Ангус Далглиш собираются обнародовать дополненную версию своей работы, в которой они уже более года утверждают, что вирус имеет искусственное происхождение.

Напомним, ранее подобную информацию опубликовали американские СМИ.

У разведки США есть новые данные о происхождении COVID-19

Источник: New York Times

Американская разведка сообщила в Белый дом о том, что у них есть новые данные по источнику эпидемии коронавирусной инфекции. Разведка будет использовать "компьютерные мощности", чтобы понять, появился ли вирус из лаборатории, или в результате контакта человека с животными.

Китай осуждает планы США по расследованию того, произведён ли коронавирус в китайской лаборатории в Ухане.

Официально лабораторное происхождение коронавируса не подтвердили

Источник: ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения 30 марта обнародовали результаты расследования о происхождении коронавируса. SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено.

4 возможных сценария передачи коронавируса человеку:

По оценкам специалистов, "вероятно" или "очень вероятно", что передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное.

При этом заражение непосредственно через летучих мышей оценивается как просто "вероятное".

Также возможен, но с низкой вероятностью, сценарий заражения через пищевые продукты.

Утечкой из лаборатории назвали "крайне маловероятной".

Однако, источника коронавируса так и не нашли!