Британское правительство начало работу над документом для граждан, планирующих международные поездки. Туда будут заноситься данные о вакцинации.

Министерство иностранных дел, Министерство транспорта и Министерство здравоохранения и социальной защиты работают над вариантами зарубежных поездок, для которых может понадобиться такой документ.

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Так, Греция уже готова открыть границы для жителей Великобритании, если они подтвердят вакцинацию против коронавирусной инфекции.

В Британии уже ответили Афинам, что их программа вакцинации достаточно продвинута.

Поскольку количество прививок в Великобритании в значительной степени опережает все другие страны в Европе и за ее пределами, британские путешественники будут одними из самых желанных для поездки сюда уже в мае,

– заявил президент Федерации отельеров Греции Григорис Тасиос.

Добавим, что по подсчетам издания Times, около 2 миллионов британцев посещают Грецию ежегодно.

Планирует и Дания ввести цифровой COVID-паспорт для деловых поездок за границу. Идею относительно электронных "ковид"-паспортов рассматривает также Швеция.