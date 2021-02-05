В Британии разрабатывают COVID-паспорта для поездок
Британское правительство начало работу над документом для граждан, планирующих международные поездки. Туда будут заноситься данные о вакцинации.
Источник:The Mirror
Министерство иностранных дел, Министерство транспорта и Министерство здравоохранения и социальной защиты работают над вариантами зарубежных поездок, для которых может понадобиться такой документ.
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Так, Греция уже готова открыть границы для жителей Великобритании, если они подтвердят вакцинацию против коронавирусной инфекции.
В Британии уже ответили Афинам, что их программа вакцинации достаточно продвинута.
Поскольку количество прививок в Великобритании в значительной степени опережает все другие страны в Европе и за ее пределами, британские путешественники будут одними из самых желанных для поездки сюда уже в мае,
– заявил президент Федерации отельеров Греции Григорис Тасиос.
Добавим, что по подсчетам издания Times, около 2 миллионов британцев посещают Грецию ежегодно.
Планирует и Дания ввести цифровой COVID-паспорт для деловых поездок за границу. Идею относительно электронных "ковид"-паспортов рассматривает также Швеция.
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