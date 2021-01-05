В Великобритании ежедневно фиксируют рекорды по количеству новых случаев коронавируса. За последние сутки этот показатель – 60 619 больных. В стране действует жесткий локдаун. Обычно многолюдные улицы Лондона почти опустели.

Только за сутки от COVID-19 умерли 830 человек

За последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 830 человек. Об этом информируют Sky News.

Интересно Южноафриканский штамм коронавируса опаснее, чем британская мутация

Это более чем вдвое превышает количество летальных случаев за предыдущий день – 407. Правда, немного успокаивают специалисты Министерства здравоохранения, тогда не подала данные Шотландия.

Большинство умерших от коронавируса – в возрасте от 56 до 101 года. Также медики диагностировали у них сопутствующие заболевания.

В Британии действует уже третий локдаун

Между тем на Туманном Альбионе действует уже третий локдаун. Жесткие карантинные ограничения вступили в силу с 4 января.

Что известно о британском локдауне:

Люди должны оставаться дома.

Можно лишь ходить на работу, если дистанционно работать невозможно.

Можно совершать покупки - однако только самых необходимых продуктов и товаров.

Раз в день можно заняться спортом, но неподалеку от дома.

Покинуть дом можно в чрезвычайных ситуациях.

В метро почти нет пассажиров

Уже утром 5 января, пишет My London, британскую столицу было не узнать. Всегда многолюдные улицы мегаполиса почти полностью опустели. Практически без пассажиров курсируют вагоны метро. СМИ сообщают, что лондонцы отнеслись со всей серьезностью к новым ограничениям, ведь именно столица – эпицентр заболеваемости в стране.

Смотрите фото из Лондона во время локдауна / Фото из британских СМИ: