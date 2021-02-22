В Великобритании создают 40 центров психологической помощи для медиков, работающих с больными коронавирусом.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в мире большое количество медиков страдает от таких психических проблем, как тревога, депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство.

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Национальная служба здравоохранения Великобритании обеспокоена этим и также сообщает о эмоциональном напряжении из-за ухода за тяжелобольными людьми, а также большого количества смертей.

Что известно об исследовании и его результатах

В исследовании приняли участие более 7 700 медиков Великобритании.

58% врачей имели некоторую форму тревоги или депрессии,

46% респондентов заявили, что их психическое здоровье ухудшилось во время пандемии.

Психологические центры помощи в Британии

Сейчас создают 40 центров психологической помощи в Англии. В них врачи могут проконсультироваться по поводу своего эмоционального состояния и получить направление к психологу.

Специалисты центра также сами будут звонить медикам, которые относятся к группе риска, чтобы предложить помощь.



Сравнение вакцин против коронавируса / Источник ВОЗ / Инфографика 24 канала