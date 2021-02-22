В Британии создадут психологические центры для медиков, работающих с больными коронавирусом
В Великобритании создают 40 центров психологической помощи для медиков, работающих с больными коронавирусом.
Источник:Guardian
Из-за пандемии коронавирусной инфекции в мире большое количество медиков страдает от таких психических проблем, как тревога, депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании обеспокоена этим и также сообщает о эмоциональном напряжении из-за ухода за тяжелобольными людьми, а также большого количества смертей.
Что известно об исследовании и его результатах
- В исследовании приняли участие более 7 700 медиков Великобритании.
- 58% врачей имели некоторую форму тревоги или депрессии,
- 46% респондентов заявили, что их психическое здоровье ухудшилось во время пандемии.
Психологические центры помощи в Британии
Сейчас создают 40 центров психологической помощи в Англии. В них врачи могут проконсультироваться по поводу своего эмоционального состояния и получить направление к психологу.
Специалисты центра также сами будут звонить медикам, которые относятся к группе риска, чтобы предложить помощь.
Сравнение вакцин против коронавируса / Источник ВОЗ / Инфографика 24 канала
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