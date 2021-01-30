В нескольких городах Великобритании открыли центры массовой вакцинации, которые должны ускорить проведение прививок против COVID-19. Одну из таких медицинских станций обустроили в супермаркете возле Бирмингема.

Источник: Associated Press

Местные жители уже начали делать прививки в импровизированной полевой больнице.

Обратите внимание Сколько людей в мире получили вакцину против коронавируса: данные Bloomberg

В супермаркете в Бирмингеме обустроили центр вакцинации против коронавируса

Прежде всего, согласно национальной программе, вакцинируют против COVID-19 людей, принадлежащих к группе риска. Поэтому прививать начали сначала пожилых людей. Работники нового центра вакцинации могут делать до 240 прививок в день.

На входе всех желающих вакцинироваться регистрируют, заполняют их контактные данные.



Помещение супермаркета в Бирмингеме обустроили под центр вакцинации / Скриншот с видео Associated Press

Сами же пациенты нового COVID-центра утверждают, что сделать прививки их побуждает привычная атмосфера и близость заведения к месту жительства.

По мнению дочери вакцинированной пациентки, такая инициатива действительно важна. Ведь многие люди не хотят или не имеют возможности ехать далеко, чтобы сделать прививку.

Поэтому вы просто заходите за молоком – и одновременно получаете вакцину. Думаю, это действительно помогает,

– отметила она.



Сначала прививки против COVID-19 получат люди из группы риска / Скриншот с видео Associated Press

Ранее BBC сообщило, что такие центры откроются также в:

выставочном центре Лондона;

на футбольном стадионе Ashton Gate Stadium в Бристоле;

теннисном клубе в Манчестере;

Центре жизни в Ньюкасл-апон-Тайне;

в Робертсон хауз, что в Стивенидже;

на ипподроме Epsom Downs в графстве Суррей.

Справка. По данным справки сайта Worldometer, с начала пандемии в Британии инфицировались коронавирусом более 3,5 миллиона человек. От недуга умерли более, чем 100 тысяч больных. В то же время выздоровели – почти 1,7 миллиона.