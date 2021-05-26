Это произошло в Великобритании в госпитале. Умершему был 81 год. Причины смерти, как говорят медики, не связанны с коронавирусом (речь идет об инсульте).

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Уильям Шекспир – первый полностью вакцинированный мужчина – умер в Великобритании

Уильям Шекспир, житель Великобритании, получил полную прививку двумя дозами препарата от Pfizer в декабре 2020 года, и стал первым мужчиной в мире, которому это удалось. Несколько ранее первой женщиной стала также британка Маргарет Кинан.

25 мая стало известно, что Шекспир умер в клинике от последствий инсульта. На момент смерти ему был 81 год.



Подруга умершего Джейн Иннес отметила, что "лучшим проявлением уважения Виллу будет сделанная прививка". А жена Уильяма Джой Шекспир рассказала, что муж очень гордился, что стал одним из первых в мире вакцинированным, и всегда призывал всех делать прививки.

Коротко о вакцинации в Великобритании

Источник: BBC

Великобритания 8 декабря первой в мире начала делать прививки против коронавируса препаратом Pfizer и BioNTech.

Первым человеком в мире, которому ввели официально утвержденную вакцину, стала 90-летняя британка Маргарет Кинан.

Сейчас же в стране ввели первую дозу более 38 миллионам людей, а 23 миллиона вакцинированы полностью. Население Великобритании – примерно 67 миллионов человек.

Всего в мире по состоянию на 26 мая 2021 года сделали более 1,71 миллиарда прививок против коронавируса.