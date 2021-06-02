Отметим, что днем ранее, 31 мая, в Британии подтвердили шесть смертей от коронавируса.

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Однако 1 июня в Великобритании был выходной день (с англ. Bank Holiday). Daily Mail пишет, что из-за этого есть вероятность, что данные о летальных случаях не были внесены в официальную статистику.

Это не означает, что вчера никто не умер от коронавируса, но то, что случаи смерти, которые произошли, еще не зарегистрированы, вероятно, потому, что это был Bank Holiday, а оформление документов занимает больше времени,

– объясняет издание.

К сожалению, в стране с 7 марта 2020 года не было ни дня, чтобы не регистрировали смерти от коронавируса.

Профессор Тим Спектор, эпидемиолог Королевского колледжа в Лондоне, заявил, что практически все летальные случаи произошли у невакцинированных пациентов. Поэтому, по его словам, вакцинация улучшает борьбу с коронавирусом. Это подтвердил и профессор Открытого университета Кевин МакКонвей.

"Всего два месяца назад у нас было в среднем более 30 смертей в день, а за месяц до этого в начале марта было более чем 200 в день. Видно, что мы прошли длинный путь. Во многом это падение должно быть связано с вакцинами, которые защищают от серьезных болезней и смерти", – сказал профессор.