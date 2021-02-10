Исследователи из Имперского колледжа Лондона выделили ряд симптомов, которые часто возникают у людей, инфицированных коронавирусной инфекцией.

Среди новых симптомов, которые часто возникают при заражении коронавирусом – озноб, потеря аппетита, головная боль и боль в мышцах.

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В результатах исследования говорится, что именно эти симптомы являются наиболее распространенными среди инфицированных людей после главных признаков заболевания: повышенной температуры, сильного кашля, потери обоняния и вкуса.

У большинства участников, которые поделились о наличии любого из этих симптомов или их сочетания, чаще всего тест на коронавирус показывал положительный результат.

Пресс-служба Имперского колледжа Лондона добавляет, что 60% инфицированных сообщили о том, что не испытывали никаких симптомов болезни в течение недели перед сдачей анализа.

Симптомы проявляются иначе у людей разного возраста

На головные боли чаще всего жаловались дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет,

На боль в мышцах – 18-54 лет,

На потерю аппетита – старше 55 лет.

Озноб наблюдался во всех возрастных группах.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала