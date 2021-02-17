В Британии заразят 90 добровольцев коронавирусом
В Великобритании скоро стартует первое в мире исследование, которое предусматривает заражение добровольцев коронавирусной инфекцией.
Источник:The Guardian
Разрешение на проведение исследования дал британский орган по вопросам этики клинических испытаний.
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Кто примет участие в исследовании
В исследовании примут участие до 90 тщательно отобранных, здоровых взрослых добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет, которые будут подвергнуты действию коронавируса в безопасной и контролируемой среде.
Начальное испытание имеет целью установить наименьшее количество вируса, необходимое для внесения инфекции, исследовать иммунный ответ организма, а также исследовать, как вирус передается от человека к человеку.
Издание отмечает, медики и ученые будут тщательно следить за добровольцами круглосуточно после контакта с коронавирусом.
Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала
Исследование было поддержано инвестицией правительства Великобритании в размере 33,6 млн фунтов стерлингов.
К слову, испытание, когда инфицируют здоровых людей, не является новым подходом. Ранее подобные эксперименты помогли в разработке методов лечения других заболеваний от холеры до гриппа.
Представитель британского правительства Кваси Квартенг заявил, что исследование станет важным элементом в борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Хотя наблюдается очень позитивный прогресс в разработке вакцин, мы хотим найти лучшие и самые эффективные вакцины для долгосрочного использования", – подчеркнул Квартенг.
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