Великобритания находится на пятом месте по распространению COVID-19 в мире и по количеству летальных случаев. За минувшие сутки в стране от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 1567 человек. Это самый высокий ежедневный показатель.

Всего с начала пандемии в Великобритании умерло 84 909 человек. Также в стране уже три дня подряд выявляют около 50 тысяч новых больных коронавирусной инфекцией. Данные опубликованы в системе мониторинга распространения коронавирусной инфекции, созданной аппаратом СНБО Украины.

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С 5 января в Британии снова ввели жесткий локдаун. Причиной стал новый штамм коронавируса, который является более заразным, чем предыдущий.

С начала эпидемии COVID-19 в Британии подтвердили у 3 211 576 человек. Так, сейчас в стране закрыты непродовольственные магазины, бары и рестораны. Школы и колледжи перешли на дистанционное обучение.

В министерстве здравоохранения Великобритании заявили, что карантинные ограничения продлятся до тех пор, пока существует высокий риск коллапса медицинской системы.

Добавим, что с 15 января для въезда в Англию потребуют сертификат об отрицательном тесте на COVID-19. Из-за мутации коронавируса карантинные ограничения и проверки в стране теперь проводят более тщательно.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала