В заявлении Агентства по безопасности здоровья Великобритании (UKHSA) заявили, что научные данные подтверждают, что прививки против коронавируса безопасны для введения на любой стадии беременности.

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Что именно доказали ученые

Во время исследования вакцин ученые не обнаружили существенных различий в показателях мертворождений, низкой массы тела при рождении и доли преждевременных родов среди группы вакцинированных женщин.

Важно! Данные показали, что у вакцинированных женщин коэффициент мертворождения составлял 3,35 на 1000, что немного ниже, чем показатель 3,60 на 1000 у невакцинированных женщин.

Доля женщин, родивших преждевременно, составила 6,51% среди вакцинированных людей – это чуть выше, чем 5,99% среди невакцинированных женщин.

Каждая беременная женщина, которая еще не была вакцинирована, должна чувствовать себя уверенно, чтобы пойти и сделать прививку, и это поможет предотвратить серьезные последствия заражения COVID-19 во время беременности,

– сказала руководитель отдела иммунизации UKHSA Мэри Рамзи.

Беременные женщины имеют более высокие риски осложненного COVID-19

Беременные с симптоматическим течением COVID-19 также имеют на 70% более высокий риск умереть вследствие этой болезни, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC).

По данным органов здравоохранения Великобритании, каждый шестой тяжелый пациент с COVID-19 – это непривитая беременная женщина. Два новых исследования показали, насколько опасна инфекция для будущей матери и ее ребенка.

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