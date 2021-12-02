Эффективность нового лекарства

Этот препарат снижает риск госпитализаций и смерти вследствие болезни на 79% у взрослых из группы высокого риска. Это выяснили во время клинических испытаний.

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Согласно результатам клинических испытаний обнаружили, что препарат более эффективен, если его принимать на ранних стадиях инфекции. Поэтому регулятор рекомендует использовать его как можно быстрее и в течение 5 дней с момента появления симптомов.

Отмечают, что как и молнупиравтр, его разрешили для применения людям с легким или средним течением COVID-19, или по крайней мере с одним фактором риска развития тяжелого заболевания, таким как:

ожирение,

пожилой возраст (люди старше 60 лет),

сахарный диабет,

болезни сердца.

Препарат одобрили для детей в возрасте от 12 лет и взрослых, которые весят больше 40 килограммов.

Что известно о препарате

По информации ведомства, сотовимаб разработали компании GSK и Vir Biotechnology. Этот препарат против COVID-19 является одним моноклональным антителом, которое имитирует естественные антитела, вырабатываемые организмом для борьбы с инфекциями.

Справка. Моноклональные антитела – это тип белка, который прикрепляется к определенной структуре (называемой антигеном) и снижает способность вируса проникать в клетки организма.

Принцип действия. Препарат действует путем связывания с белком-шипом снаружи вируса COVID-19. Это предотвращает прикрепление вируса к клеткам человека и проникновение в них, поэтому он не может реплицироваться в организме.

Этот препарат вводят внутривенно в течение 30 минут.

Новое лекарство уже используют для лечения коронавируса в США, Канаде и Сингапуре. Также его одобрили регуляторы Австралии и Японии.

Штамм Омикрон и сотровимаб

Ученые также отметили, что пока рано говорить о том, влияет ли штамм Омикрон на эффективность сотовимаба. Сейчас этот вопрос выясняют.

Также отметили, что этот препарат, как и любые другие, не заменяет вакцинацию.

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