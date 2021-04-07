Великобритания приостановила испытания вакцины Oxford-AstraZeneca на детях, поскольку регулятор лекарственных средств исследует возможную связь со случаями редкого тромбоза у взрослых.

Представитель Оксфордского университета Эндрю Поллард заявил, что сейчас проблем во время испытаний препарата на детях не зафиксировано.

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Испытание вакцины Oxford-AstraZeneca на детях, которое началось в феврале, оценивает, производит ли препарат сильный иммунный ответ у людей в возрасте от 6 до 17 лет.

Хотя в педиатрических клинических исследованиях нет проблем с безопасностью, мы ожидаем от Агентства по регулированию лекарственных средств дополнительной информации о единичных случаях тромбоза, которые были зарегистрированы у взрослых, прежде чем проводить любые испытания,

– заявила пресс-служба.

Напомним, вакцина компании AstraZeneca считается ведущей в борьбе с распространением COVID-19 по всему миру, поскольку она дешевле и проще в транспортировке, чем другие вакцины.

Почему были сомнения относительно вакцины

Более чем десяток стран временно приостановили использование вакцины производства AstraZeneca после того, как зафиксировали единичные случаи нарушения свертываемости крови у небольшого числа вакцинированных людей.

Приостановку сняли после того, как регулятор ЕС по лекарственным средствам заявил, что вакцина безопасна.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала