Новые правила по обязательной самоизоляции для людей начнут действовать с 24 февраля. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, презентуя в парламенте обновленную стратегию борьбы с COVID-19.
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Благодаря усилиям, которые мы как страна приложили за последние 2 года, теперь мы можем бороться (с COVID-19 – 24 канал) по-другому — двигаясь от правительственных ограничений к ответственности каждого,
– заявил Джонсон.
Вскоре снимут все ограничения
Премьер также подтвердил, что в дальнейшем в стране снимут все внутренние ограничения, введенные из-за COVID-19. Однако он не уточнил, когда именно. Хотя ранее говорилось о конце февраля 2022 года.
В частности речь идет об отмене требования для вакцинированных и несовершеннолетних относительно обязательного тестирования на COVID-19 в течение 7 дней после контакта с человеком, у которого подтвердили коронавирус.
Ставка на коллективный иммунитет
Кроме того, с 1 апреля 2022 года Великобритания отменяет бесплатное тестирование на COVID-19 для взрослого населения. Его придется делать только пожилым людям и уязвимым группам.
После отмены ограничений Великобритания будет делать ставку на коллективный иммунитет, связанный с высоким уровнем вакцинации населения, а также распространение менее смертоносного штамма Омикрон.