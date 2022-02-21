Британия отменяет обязательную самоизоляцию для инфицированных COVID-19: дальше – больше

В Великобритании отменяют самоизоляцию для людей, у которых подтвердили коронавирусную болезнь. Впоследствии планируют снять остальные ограничения.

Новые правила по обязательной самоизоляции для людей начнут действовать с 24 февраля. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, презентуя в парламенте обновленную стратегию борьбы с COVID-19.

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Благодаря усилиям, которые мы как страна приложили за последние 2 года, теперь мы можем бороться (с COVID-19 – 24 канал) по-другому — двигаясь от правительственных ограничений к ответственности каждого,

– заявил Джонсон.

Вскоре снимут все ограничения

Премьер также подтвердил, что в дальнейшем в стране снимут все внутренние ограничения, введенные из-за COVID-19. Однако он не уточнил, когда именно. Хотя ранее говорилось о конце февраля 2022 года.

В частности речь идет об отмене требования для вакцинированных и несовершеннолетних относительно обязательного тестирования на COVID-19 в течение 7 дней после контакта с человеком, у которого подтвердили коронавирус.

Ставка на коллективный иммунитет

Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии принимают решение об ограничениях, связанных с коронавирусом, самостоятельно.

Кроме того, с 1 апреля 2022 года Великобритания отменяет бесплатное тестирование на COVID-19 для взрослого населения. Его придется делать только пожилым людям и уязвимым группам.

После отмены ограничений Великобритания будет делать ставку на коллективный иммунитет, связанный с высоким уровнем вакцинации населения, а также распространение менее смертоносного штамма Омикрон.

. По состоянию на 21 февраля в стране вакцинировали более 72% людей. В целом за время пандемии в Великобритании обнаружили 18,7 миллиона больных коронавирусом. Из них 161 тысяча – умерли.