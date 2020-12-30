Британия первая одобрила COVID-вакцину от AstraZeneca и Оксфордского университета
В Великобритании разрешили экстренное использование вакцины против коронавируса, которую разработал Оксфордский университет совместно с компанией AstraZeneca.
Использование препарата в Британии может начаться уже в начале 2021 года. Об этом сообщает издание CNBC.
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Министр правительства страны Майкл Гоув заявил, что утверждение вакцины "Оксфорд-AstraZeneca" может ускорить отмену жестких карантинных ограничений в стране.
В первом квартале 2021 года разработчики планируют поставить в страну миллионы доз вакцины. Это в рамках соглашения, которое накануне правительство Великобритании подписало с AstraZeneca. Всего в страны должно поступить 100 миллионов доз препарата от этого производителя.
Вакцина "Оксфорд-AstraZeneca": что о ней известно
- Это двухкомпонентная вакцина под названием AZD1222. Она создана на основе аденовируса шимпанзе.
- Препарат содержит генетический материал S-белка коронавируса SARS-CoV-2. Поскольку аденовирусы лишены способности к репликации, они несут только генетический материал (антиген) в клетки организма человека.
- Средняя эффективность препарата составляет 70,4%.
- В ходе исследований было установлено, что вакцина демонстрирует эффективность 62% для людей, которые получили 2 полные дозы. Зато участники, которые получили половинную дозу, оказались более защищенными – эффективность прививки составила 90%.
- 14 декабря компания AstraZeneca сообщила, что проведет клинические исследования вместе с разработчиками российской вакцины "Спутник-V". Все ради того, чтобы проверить эффективность комбинации обоих вакцин.
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