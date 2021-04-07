Велика Британія призупинила випробування вакцини Oxford-AstraZeneca на дітях через те, що регулятор лікарських засобів досліджує можливий зв'язок з випадками рідкісного тромбозу у дорослих.

Представник Оксфордського університету Ендрю Поллард заявив, що наразі проблем під час випробувань препарату на дітях не зафіксовано.

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Випробування вакцини Oxford-AstraZeneca на дітях, яке розпочалось у лютому, оцінює, чи виробляє препарат сильну імунну відповідь у людей віком від 6 до 17 років.

Хоча в педіатричних клінічних дослідженні немає проблем з безпекою, ми очікуємо від Агентства з регулювання лікарських засобів додаткової інформації про поодинокі випадки тромбозу, які були зареєстровані у дорослих, перш ніж проводити будь-які випробування,

– заявила пресслужба.

Нагадаємо, вакцина компанії AstraZeneca вважається провідною в боротьбі з поширенням COVID-19 по всьому світу, оскільки вона дешевша і простіша в транспортуванні, ніж інші вакцини.

Чому були сумніви щодо вакцини

Більш ніж десяток країн тимчасово призупинили використання вакцини виробництва AstraZeneca після того, як зафіксували поодинокі випадки порушення згортання крові у невеликого числа вакцинованих людей.

Призупинення зняли після того, як регулятор ЄС з лікарських засобів заявив, що вакцина безпечна.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу