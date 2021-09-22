Британка зачала ребенка с помощью набора для оплодотворения с eBay

Стефани Тейлор из Великобритании родила второго ребенка в 33 года. Она зачала его с помощью спермы донора с мобильного приложения, набора для оплодотворения с eBay и видеоинструкции на ютубе.

Первый брак оказался неудачным – Стефани рассталась с отцом первого сына. Заводить новые отношения женщина не хотела, но мечтала о втором ребенке.

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Стефани рассмотрела вариант с ЭКО в репродуктивных клиниках, но сумма оказалась слишком высокой для нее – 1,6 тысячи фунтов стерлингов. Но подруга посоветовала самостоятельный поиск донора спермы и домашнее оплодотворение.

Поэтому британка зарегистрировалась в приложении Just A Baby – он разработан для людей, которые хотят получить биоматериал для зачатия ребенка. Работает по методу "Тиндера" – если человек вам понравился, нужно пролистать пальцем вправо.

Стефани хотела ориентированного на семью человека без серьезных заболеваний, в идеале с похожими на нее чертами. Она нашла свою пару в течение дня.

После трехнедельного обмена сообщениями он привез свою сперму в ее дом в январе 2020 года.

Он (мужчина – 24 канал) был милым и дружелюбным, мы выпили по чашке чая и поговорили о погоде,

– вспомнила Стефани.

Просмотрев обучающий ролик на ютубе, женщина ввела биоматериал в матку с помощью набора для домашнего оплодотворения, купленного на eBay. К слову, этот набор продают аптеки и частные клиники, он стоит около 80 долларов.

Через две недели Стефани узнала, что беременна. В октябре 2020 года на свет появилась дочь Иден.



Стефани и Иден / Фото Triangle News

Донор не против общения с биологической дочерью

Стефани сообщила своему донору, что забеременела и он оказался не против общения с ребенком, если она в будущем этого пожелает. Кроме того, мужчина готов помочь ее матери еще раз.

Стефани замечательный человек. Если в будущем она захочет еще детей, я буду счастлив снова в этом участвовать,

– сказал он.

Родители и сестра Стефани считают, что решение зачать Иден таким способом было отличным решением.